Дотком: Зеленскому следовало бы принять предложение РФ о заключении мира

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоило бы принять предложение российского коллеги Владимира Путина о заключении мирного соглашения в 2022 году. Такое мнение в понедельник, 23 февраля, высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

Таким образом он отреагировал на слова украинского лидера в интервью каналу BBC о том, что РФ якобы хочет развязать третью мировую войну.

— Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты послушал экс-президента США Джо Байдена и бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Посмотри на себя теперь, — написал Дотком в соцсети X.

По его мнению, глава Украины больше никогда не сможет получить более выгодную сделку, чем ту, которую ему предлагали в 2022 году в Турции.

— Ты поставил на дядю Сэма и проиграл, — заключил эксперт.

Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля. Об этом 22 февраля сообщил ТАСС, ссылаясь на источник.

20 февраля временный поверенный в делах РФ в Соединенных Штатах Америки Андрей Леденев сообщил, что конфликт на Украине движется к завершению.

