Глава МО Нидерландов призвала ЕС взять ответственность за свою безопасность

ГААГА, 24 февраля. /ТАСС/. Европа и Нидерланды должны сами брать на себя ответственность за собственную безопасность. Такое мнение выразила новый министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус.
«Пришло время, чтобы мы взяли это (обеспечение безопасности — прим. ТАСС) в свои руки. Как Нидерланды, так и Европа — ради собственной безопасности», — сказала она в интервью телеканалу NPO 1 в день вступления в должность, комментируя планы нового кабмина резко повысить военные расходы. Министр добавила, что значительные инвестиции в оборону могут потребовать «сложных бюджетных решений», однако власти считают их необходимыми для обеспечения «долгосрочной безопасности страны и ее союзников».
Новое правительство Нидерландов, сформированное леволиберальной партией «Демократы-66», праволиберальной Народной партией за свободу и демократию, а также движением «Христианско-демократический призыв», было приведено к присяге 23 февраля. Церемония состоялась в королевской резиденции Хёйс-тен-Бос в Гааге в присутствии монарха Виллема-Александера.
30 января лидеры сформировавших новую коалицию политсил представили текст коалиционного соглашения. В нем отмечается, что кабмин планирует ежегодно отправлять по 3 млрд евро на поддержку Украины в течение следующих трех лет, а также стремится повысить военные расходы до установленной в НАТО планки 3,5% ВВП.
Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не хотят иметь слабых союзников, которые не в состоянии себя защитить, и что в Вашингтоне хотят видеть Европу сильной. Позднее министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт выразил мнение, что Вашингтон относится к Европе жестко, но с любовью, чтобы она стала сильнее в военном и экономическом плане.