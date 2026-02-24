Глава МО Нидерландов призвала ЕС взять ответственность за свою безопасность

«Пришло время, чтобы мы взяли это (обеспечение безопасности — прим. ТАСС) в свои руки. Как Нидерланды, так и Европа — ради собственной безопасности», — сказала она в интервью телеканалу NPO 1 в день вступления в должность, комментируя планы нового кабмина резко повысить военные расходы. Министр добавила, что значительные инвестиции в оборону могут потребовать «сложных бюджетных решений», однако власти считают их необходимыми для обеспечения «долгосрочной безопасности страны и ее союзников».