Немецкий политик сравнил экономику Германии с падающим самолетом

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Жителям Германии стоит приготовиться к серьезным экономическим проблемам на фоне иссякания запасов газа при отказе от поставок из России, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 16 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%.
«Нам нужно готовиться к худшему, как при падении самолета, потому что запасы газа в хранилищах грозят упасть ниже 20%», — сказал Нимайер.
Он объяснил, что при дальнейшем падении до 15%, если не будет поддерживаться давление, остатки газа в хранилищах даже не смогут нормально направляться абонентам.
«Правительство (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца разрушает экономику, хотя могло бы просто закупать российский сжиженный природный газ, как это делают другие страны Европы», — добавил политик.
Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027—2028 годах.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза — Германии, как критически напряженную.