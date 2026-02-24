МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Жителям Германии стоит приготовиться к серьезным экономическим проблемам на фоне иссякания запасов газа при отказе от поставок из России, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.