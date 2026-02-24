Лондон объявил о пакете помощи Киеву с обучением инструкторов по вертолётам

Великобритания выделит Украине пакет дополнительной помощи, включая финансирование на поддержку энергоинфраструктуры и обучение инструкторов по управлению вертолётами.
Такая информация приводится в заявлении, размещённом на сайте правительства Соединённого Королевства.
«…Великобритания усиливает поддержку Украины, предоставляя новую военную и гуманитарную помощь», — говорится в публикации.
Ранее о необходимости увеличить военную помощь Киеву заявила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.