Лондон объявил о пакете помощи Киеву с обучением инструкторов по вертолётам

Великобритания выделит Украине пакет дополнительной помощи, включая финансирование на поддержку энергоинфраструктуры и обучение инструкторов по управлению вертолётами.

Такая информация приводится в заявлении, размещённом на сайте правительства Соединённого Королевства.

«…Великобритания усиливает поддержку Украины, предоставляя новую военную и гуманитарную помощь», — говорится в публикации.

Ранее о необходимости увеличить военную помощь Киеву заявила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.