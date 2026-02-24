В Венесуэле освободили 177 заключенных после принятия закона об амнистии

КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/. В Венесуэле освобождены 177 заключенных после вступления в силу 20 февраля Закона об амнистии для демократического сосуществования. Об этом сообщил председатель Специальной комиссии по контролю за выполнением закона об амнистии Хорхе Арриаса в эфире телеканала Venezolana de Television.
«Сегодня мы можем сказать, что благодаря закону [об амнистии] освобождены 177 заключенных и с 2 021 человека полностью сняты юридические ограничения», — заявил Арриаса. Он также отметил, что в декабре 2025 года и в январе 2026 года были освобождены более 800 заключенных.
С инициативой о всеобщей амнистии, которая должна послужить национальному примирению и миру, выступила в конце января уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Закон охватывает период с 1 января 1999 года по настоящее время. Не подпадают под амнистию осужденные за тяжкие преступления против человечности, нарушения прав человека, умышленные убийства, коррупцию и незаконный оборот наркотиков.