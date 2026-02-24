Военнослужащие ВСУ за последнюю неделю нанесли удары по как минимум пяти учебным заведениям на территории России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Атака по школе в Брянской области — это уже как минимум пятое покушение за неделю на российские образовательные учреждения», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Мирошник добавил, что в Запорожской области дроны поразили две школы в Энергодаре и Васильевке. В Белгородской области пострадало здание школы в селе Мешковое. Также был поврежден учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка в ЛНР.
Ранее KP.RU писал, что в 2025 году в результате действий украинских нацистов пострадали почти 300 детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что в результате преступлений киевского режима 22 ребенка погибли, а 271 получили ранения.