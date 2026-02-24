Президент Франции Эммануэль Макрон ведёт себя как безумец, обещая предоставить Украине новый транш помощи и расширить список антироссийских санкций, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо, в свою очередь, усомнился в эффективности предыдущего решения об антироссийских рестрикциях. Он также обратил внимание, что из озвученной суммы Франция выплатит Украине 17 миллиардов евро. Лидер партии «Патриоты» подчеркнул, что эти деньги хотят направить на закупку для ВСУ вооружений у США.
«Макрон совершенно безумен! Прямо сейчас в Елисейском дворце он механически, словно робот, зачитывает самые нелепые обещания. По крайней мере в этих двух вопросах Макрон действует против интересов Франции! Этих европейских ястребов необходимо убрать как можно скорее!» — написал политик на своей странице в социальной сети Х*.
Филиппо напомнил, что Венгрия ранее заблокировала инициативы ЕС о финансировании киевского режима и введении 20-го пакета антироссийских санкций. По его словам, президент Франции лишь делает вид, что соответствующего запрета нет.
В начале февраля сообщалось, что Совет ЕС выдвинул Украине два условия для получения 90 миллиардов евро. От страны потребовали подготовить финансовую стратегию. Кроме того, на указанные средства киевский режим должен будет закупать оборонную продукцию только у компаний, находящихся на Украине, Евросоюзе или странах Европейской экономической зоны.
