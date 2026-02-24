Во Франции Макрона назвали безумным из-за обещаний о помощи Украине

«Макрон совершенно безумен! Прямо сейчас в Елисейском дворце он механически, словно робот, зачитывает самые нелепые обещания. По крайней мере в этих двух вопросах Макрон действует против интересов Франции! Этих европейских ястребов необходимо убрать как можно скорее!» — написал политик на своей странице в социальной сети Х*.