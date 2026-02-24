Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции Макрона назвали безумным из-за обещаний о помощи Украине

Французский политик Филиппо заявил, что Макрон, говоря о помощи Киеву и санкциях против РФ, действует против интересов своей страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон ведёт себя как безумец, обещая предоставить Украине новый транш помощи и расширить список антироссийских санкций, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик уточнил, что глава государства озвучил такие планы Евросоюза во время выступления в Елисейском дворце. Макрон в своей речи отметил, что ЕС выделит киевскому режиму 90 миллиардов евро. Кроме того, европейские власти хотят ввести новые ограничения против РФ в рамках 20-го санкционного пакета.

Филиппо, в свою очередь, усомнился в эффективности предыдущего решения об антироссийских рестрикциях. Он также обратил внимание, что из озвученной суммы Франция выплатит Украине 17 миллиардов евро. Лидер партии «Патриоты» подчеркнул, что эти деньги хотят направить на закупку для ВСУ вооружений у США.

«Макрон совершенно безумен! Прямо сейчас в Елисейском дворце он механически, словно робот, зачитывает самые нелепые обещания. По крайней мере в этих двух вопросах Макрон действует против интересов Франции! Этих европейских ястребов необходимо убрать как можно скорее!» — написал политик на своей странице в социальной сети Х*.

Филиппо напомнил, что Венгрия ранее заблокировала инициативы ЕС о финансировании киевского режима и введении 20-го пакета антироссийских санкций. По его словам, президент Франции лишь делает вид, что соответствующего запрета нет.

В начале февраля сообщалось, что Совет ЕС выдвинул Украине два условия для получения 90 миллиардов евро. От страны потребовали подготовить финансовую стратегию. Кроме того, на указанные средства киевский режим должен будет закупать оборонную продукцию только у компаний, находящихся на Украине, Евросоюзе или странах Европейской экономической зоны.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше