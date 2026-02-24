В Москве в результате взрыва у Савёловского вокзала пострадали двое полицейских

Количество сотрудников полиции, пострадавших в результате взрыва у Савёловского вокзала в Москве, достигло двух.
Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Следственного комитета России. Отмечается, что раненые полицейские были доставлены в медучреждение, им оказывается медицинская помощь.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве полицейских будет оказана помощь.
