В Москве в результате взрыва у Савёловского вокзала пострадали двое полицейских

Количество сотрудников полиции, пострадавших в результате взрыва у Савёловского вокзала в Москве, достигло двух.

Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Следственного комитета России. Отмечается, что раненые полицейские были доставлены в медучреждение, им оказывается медицинская помощь.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве полицейских будет оказана помощь.

