Аналитик Джонсон: Запад обманывает сам себя, заявляя об ослаблении России

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что западные аналитики занимаются самообманом, распространяя заявления об ослаблении России.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил в эфире одного из YouTube-каналов, что западные эксперты вводят себя в заблуждение, утверждая о серьёзном ослаблении России.

Он напомнил, что ещё весной 2022 года ряд аналитиков заявлял о скором исчерпании российских военных ресурсов и предсказывал резкое падение потенциала страны. Тогда звучали прогнозы о нехватке ракет и близком кризисе, однако, как отметил Джонсон, дальнейшее развитие событий не подтвердило эти выводы.

Эксперт подчеркнул, что прошедшее время продемонстрировало несостоятельность подобных прогнозов. По его словам, реальность оказалась противоположной тем оценкам, которые активно распространялись в начале конфликта.

Ранее Джонсон заявил, что Россия сорвала планы западных стран по разграблению Украины, поэтому они испытывают злобу по отношению к Москве.

