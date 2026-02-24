Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times назвал ситуацию в переговорном процессе «началом конца» боевых действий. При этом он считает, что российская сторона не настроена серьезно на завершение конфликта с Украиной.

Источник: Reuters

«Они (российские власти.— “Ъ”) играют с Трампом и со всем миром. Так оно и есть», — заявил президент.

Зеленский отверг утверждения о том, что Киев может использовать возможное перемирие с Россией для перегруппировки. При этом он заверил, что Москве нужна приостановка боевых действий не меньше, чем Киеву. «Украине необходимо прекращение огня — вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужно окончание войны», — сказал он.

Идею уступки Донбасса в обмен на прекращение боевых действий Владимир Зеленский назвал «недальновидной». Он отметил, что давление США на Киев в вопросе уступок сильнее, чем на Москву, но выразил надежду, что президент США Дональд Трамп изменит позицию.

Также президент призвал Евросоюз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в альянс, настаивая на 2027 годе. «Мне нужна дата. Я прошу об этом. Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет», — сказал украинский президент.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше