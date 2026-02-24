Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине

«Они (российские власти.— “Ъ”) играют с Трампом и со всем миром. Так оно и есть», — заявил президент.
Зеленский отверг утверждения о том, что Киев может использовать возможное перемирие с Россией для перегруппировки. При этом он заверил, что Москве нужна приостановка боевых действий не меньше, чем Киеву. «Украине необходимо прекращение огня — вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужно окончание войны», — сказал он.
Идею уступки Донбасса в обмен на прекращение боевых действий Владимир Зеленский назвал «недальновидной». Он отметил, что давление США на Киев в вопросе уступок сильнее, чем на Москву, но выразил надежду, что президент США Дональд Трамп изменит позицию.
Также президент призвал Евросоюз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в альянс, настаивая на 2027 годе. «Мне нужна дата. Я прошу об этом. Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС на 50 лет», — сказал украинский президент.