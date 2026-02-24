Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине

Зеленский отверг утверждения о том, что Киев может использовать возможное перемирие с Россией для перегруппировки. При этом он заверил, что Москве нужна приостановка боевых действий не меньше, чем Киеву. «Украине необходимо прекращение огня — вчера, сегодня, завтра. Нам не нужна пауза. Нам нужно окончание войны», — сказал он.