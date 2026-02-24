Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО Британии сообщило о старте работы штаба управления войсками коалиции желающих

Британия выделяет $270 млн на развертывание войск коалиции желающих.

Источник: Комсомольская правда

Штаб так называемых многонациональных сил для Украины начал свою работу в рамках подготовки к отправке войск стран «коалиции желающих» после завершения конфликта. Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

В процессе создания так называемых многонациональных сил для Украины функционирует штаб. Минобороны уточнило, что он насчитывает 70 человек.

Отмечается, что подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере около 270 млн долларов от правительства Британии.

Как добавили в ведомстве, 24 февраля состоится видеоконференция с участием стран-членов «коалиции желающих». Также глава МИД Британии Иветт Купер планирует визит в Киев.

Ранее Великобритания объявила о новом пакете военной и финансовой помощи для Украины. В правительстве уточнили, что средства будут направлены на укрепление энергосистемы страны и подготовку инструкторов для вертолетных подразделений.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше