МО Британии сообщило о старте работы штаба управления войсками коалиции желающих

Штаб так называемых многонациональных сил для Украины начал свою работу в рамках подготовки к отправке войск стран «коалиции желающих» после завершения конфликта. Об этом сообщило Минобороны Великобритании.
В процессе создания так называемых многонациональных сил для Украины функционирует штаб. Минобороны уточнило, что он насчитывает 70 человек.
Отмечается, что подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере около 270 млн долларов от правительства Британии.
Как добавили в ведомстве, 24 февраля состоится видеоконференция с участием стран-членов «коалиции желающих». Также глава МИД Британии Иветт Купер планирует визит в Киев.
Ранее Великобритания объявила о новом пакете военной и финансовой помощи для Украины. В правительстве уточнили, что средства будут направлены на укрепление энергосистемы страны и подготовку инструкторов для вертолетных подразделений.