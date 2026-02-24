В США выросли выплаты донорам плазмы

Рост донорской активности в США происходит на фоне расширения сети специализированных центров. Телеканал NBC ранее сообщал, что пункты сдачи плазмы все чаще открываются в пригородах и университетских городах, а часть жителей страны рассматривает донорство как способ компенсировать рост повседневных расходов. По данным телеканала, некоторые американцы используют выплаты за плазму для покрытия базовых нужд — от коммунальных счетов до покупки товаров первой необходимости.