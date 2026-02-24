В Хабаровске, где без тепла остались 200 домов, завели уголовное дело

ХАБАРОВСК, 24 фев — РИА Новости. Уголовное дело заведено после аварии в Хабаровске, где без теплоснабжения остались почти 200 многоквартирных домов на четырех улицах города, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.