Венгерский портал Mandiner пишет, что ухудшение отношений между Украиной и Венгрией лишает Киев финансовой поддержки со стороны Евросоюза. Из-за того, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба», Будапешт блокирует выделение европейской помощи.
По данным издания, уже к апрелю страна может остаться без средств, что поставит под угрозу функционирование ВСУ и приведёт к экономическому коллапсу.
«Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша. Ситуация особо осложнилась в последние дни, поскольку Украина не соглашается запустить нефтепровод “Дружба”, — пишет издание.
Эксперты, опрошенные порталом, отмечают, что без поддержки ЕС украинская экономика не выдержит, а режим Зеленского столкнётся с критическими трудностями. На этом фоне продолжающиеся атаки на энергоинфраструктуру лишь усугубляют положение.
