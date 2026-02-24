Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В ужасном положении»: на Западе сообщили Зеленскому плохие новости

Венгерский портал Mandiner пишет, что ухудшение отношений между Украиной и Венгрией лишает Киев финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

Венгерский портал Mandiner пишет, что ухудшение отношений между Украиной и Венгрией лишает Киев финансовой поддержки со стороны Евросоюза. Из-за того, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба», Будапешт блокирует выделение европейской помощи.

По данным издания, уже к апрелю страна может остаться без средств, что поставит под угрозу функционирование ВСУ и приведёт к экономическому коллапсу.

«Они бьют тревогу: Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша. Ситуация особо осложнилась в последние дни, поскольку Украина не соглашается запустить нефтепровод “Дружба”, — пишет издание.

Эксперты, опрошенные порталом, отмечают, что без поддержки ЕС украинская экономика не выдержит, а режим Зеленского столкнётся с критическими трудностями. На этом фоне продолжающиеся атаки на энергоинфраструктуру лишь усугубляют положение.

Ранее сообщалось, что на Украине прокомментировали остановку поставок электроэнергии из Словакии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше