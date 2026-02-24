Ричмонд
Зеленский: Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта

Россия и Украина находятся в «начале конца» вооружённого конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он отметил в интервью газете Financial Times, что прекращение огня без чётких гарантий безопасности сопряжено с большими рисками.

Он отметил в интервью газете Financial Times, что прекращение огня без чётких гарантий безопасности сопряжено с большими рисками.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в прекращении огня, и подчеркнул, что речь идёт не о временном перемирии, а об окончательном завершении боевых действий.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что в переговорном процессе приближается момент для принятия окончательных решений.