WP: Кейн признал нехватку оружия у США для удара по Ирану из-за Израиля и Украины

После публикации материала Axios Дональд Трамп в соцсетях опроверг информацию о том, что Дэн Кейн «против войны с Ираном». «Генерал Кейн, как и все мы, предпочел бы обойтись без войны, но если будет принято решение выступить против Ирана на военном уровне, то, по его мнению, это будет легкая победа», — написал он в соцсети Truth Social.