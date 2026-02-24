Ричмонд
Зеленский заявил о начале конца конфликта России и Украины

РФ и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Об этом высказался в понедельник, 23 февраля, украинский президент Владимир Зеленский.

— Украине нужно прекращение огня. Нам не нужна пауза. Нам нужно прекращение войны, — заявил он.

Однако он отметил, что прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе «большие риски», а также призвал Евросоюз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в блок. По его словам, это должно произойти не позже 2027 года.

— Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия заблокирует членство Украины в Европейском союзе на 50 лет, — сказал Зеленский в интервью изданию Financial Times.

Владимиру Зеленскому стоило бы принять предложение Владимира Путина о заключении мирного соглашения в 2022 году. Такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Таким образом он отреагировал на слова украинского лидера в интервью каналу BBC о том, что РФ якобы хочет развязать третью мировую войну.

Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля.

