РФ и Украина находятся в «начале конца» конфликта. Об этом высказался в понедельник, 23 февраля, украинский президент Владимир Зеленский.
— Украине нужно прекращение огня. Нам не нужна пауза. Нам нужно прекращение войны, — заявил он.
Однако он отметил, что прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе «большие риски», а также призвал Евросоюз перестать «увиливать» и определить дату вступления Украины в блок. По его словам, это должно произойти не позже 2027 года.
— Давайте не допустим, чтобы будущие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, когда Россия заблокирует членство Украины в Европейском союзе на 50 лет, — сказал Зеленский в интервью изданию Financial Times.
Владимиру Зеленскому стоило бы принять предложение Владимира Путина о заключении мирного соглашения в 2022 году. Такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Таким образом он отреагировал на слова украинского лидера в интервью каналу BBC о том, что РФ якобы хочет развязать третью мировую войну.
Переговоры по Украине могут возобновиться в Женеве 26 февраля.