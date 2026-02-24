Психолог раскрыла, как мошенники обманывают с помощью фейковых квитанций ЖКХ

«Именно поэтому люди не перепроверяют данные, а сразу хватаются за QR-код — это самый короткий и знакомый путь к “решению проблемы”, который предлагает мошенник. Отдельного внимания заслуживает технология QR-кода как триггера автоматического действия. Мы привыкли, что QR-код — это мост в цифровую реальность, который экономит нам время. В контексте ЖКХ это особенно опасно, потому что мы уже научены: за ЖКХ надо платить — и платить быстро. Мошенники замыкают эту рефлекторную дугу: увидел квитанцию — увидел QR — оплатил», — добавила Шпагина.