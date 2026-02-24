Психолог раскрыла, как мошенники обманывают с помощью фейковых квитанций ЖКХ

Феномен фейковых квитанций ЖКХ — это пример эксплуатации базовых механизмов социального страха, привитых с детства, рассказала в беседе с RT Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.
«Здесь ключевую роль играет феномен “бегства от угрозы”. Увидев огромную цифру долга и предупреждение о пенях, судах и об арестах, мозг человека переходит в режим “бей или беги”. В данном случае “беги” означает “беги платить, чтобы нейтрализовать угрозу”, — объяснила эксперт.
По её словам, аналитическое мышление отключается, уступая место инстинктивному желанию как можно быстрее снять тревогу.
«Именно поэтому люди не перепроверяют данные, а сразу хватаются за QR-код — это самый короткий и знакомый путь к “решению проблемы”, который предлагает мошенник. Отдельного внимания заслуживает технология QR-кода как триггера автоматического действия. Мы привыкли, что QR-код — это мост в цифровую реальность, который экономит нам время. В контексте ЖКХ это особенно опасно, потому что мы уже научены: за ЖКХ надо платить — и платить быстро. Мошенники замыкают эту рефлекторную дугу: увидел квитанцию — увидел QR — оплатил», — добавила Шпагина.
По её словам, люди не воспринимают QR-код как нечто, что требует проверки, а воспринимают его как инструмент.
«Это та же психология, что и при входе в метро: ты просто прикладываешь карту, не думая о том, куда именно ты её прикладываешь. И конечно, нельзя сбрасывать со счетов социальную стигматизацию должников. Мошенники это знают и предлагают самый простой и конфиденциальный способ “очистить совесть”: просто наведи телефон и заплати», — подчеркнула собеседница RT.
Самое парадоксальное в этой схеме — это абсолютная беспомощность критического мышления перед лицом паники, отметила психолог.
«С точки зрения психологии единственный способ разорвать этот порочный круг — искусственно ввести стоп-сигнал в автоматический процесс. Именно здесь необходим сознательный акт воли, противостоящий стадному инстинкту толпы и давлению авторитета бумаги. Я рекомендую выработать условный рефлекс: “Остановись! Внимательно изучи документ!” Не смотри на сумму в правом нижнем углу — сначала посмотри на шапку квитанции. Возьми предыдущие оплаченные счета и сравни: совпадает ли адрес организации, её телефон и расчётный счёт?» — посоветовала эксперт.
Часто мошенники указывают реквизиты фирм-однодневок или просто левые номера, предостерегла специалист.
«Сделайте один звонок в ту компанию, которой вы платили раньше, и спросите: “Это ваш новый счёт? Я должен вам?” Как правило, этот простой акт проверки, занимающий две минуты, мгновенно разрушает магию мошенничества, возвращая вас из иррационального страха в реальность, где вы не должник перед системой, а потребитель, имеющий право на верификацию», — заключила она.
