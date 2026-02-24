В США назвали российский Т-95 танком, которого боялся бы Запад

Российский танк Т-95, известный как «Объект 195», мог значительно превзойти западную бронетехнику в 2000-х годах. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала 19fortyfive Стив Балестриери.
По его словам, главной особенностью машины должна была стать 152-миллиметровая пушка. Она могла стрелять не только снарядами, но и управляемыми ракетами. Это, как отмечается, обеспечивало бы танку высокую огневую мощь.
Проект предусматривал установку орудия в необитаемой башне, отделенной от экипажа. Также планировалось использовать активную защиту «Дрозд-2» и модульную композитную броню.
Разработка Т-95 была прекращена к концу 2000-х годов. В 2008 году Минобороны России закрыло проект. Позднее некоторые решения были использованы при создании танка Т-14 «Армата».
Автор публикации назвал Т-95 «лучшим российским танком, которого никогда не было». Ранее журнал Military Watch Magazine также писал, что эта машина могла быть более опасной, чем Т-14.
В декабре в сети появились детальные изображения первого образца «Объекта 195», основанные на архивных чертежах. Их опубликовал Telegram-канал gustiiz-3D.
