«Это русские»: Западу напомнили о победах России в войнах

Журналист Боуз напомнил Западу, что Россия умеет воевать и побеждать.

Источник: Комсомольская правда

Западу следует помнить, что Россия на собственном опыте знает, что такое война. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Если какая-либо нация и знает, какие жертвы и ужасы приносит война, то это русские. Они также знают, как воевать и как побеждать. Запад должен помнить об этом», — написал журналист в соцсети X.

Так, Боуз прокомментировал видео, на котором президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Ранее Владимир Путин уже заявлял, что Россия не собирается нападать на Европу и никогда не имела таких намерений. Президент назвал подобные утверждения абсурдными. Путин также подчеркнул готовность России к сотрудничеству с любыми странами.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение о запрете на въезд в ЕС для участников спецоперации. Политик отметил, что россияне могут путешествовать в Европу без виз, как это было в 1812 и 1945 годах.

