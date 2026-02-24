Убийство главаря картеля обернулось хаосом в Мексике

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, пришедшая к власти в октябре 2024 года, ранее объявила курс на жесткую борьбу с организованной преступностью. За год, по официальным данным, были арестованы около 39 тысяч человек, изъято 20 тысяч единиц оружия и уничтожено более 1700 нарколабораторий.