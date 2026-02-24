Ричмонд
Убийство главаря картеля обернулось хаосом в Мексике

После ликвидации одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны в Мексике начались масштабные беспорядки. Об этом сообщают западные СМИ.

22 февраля силовики в штате Халиско провели операцию против Немесио Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо — лидера картеля «Халиско новое поколение». По данным прессы, он был уничтожен в ходе спецоперации. Американские власти подтвердили, что предоставили разведданные.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, пришедшая к власти в октябре 2024 года, ранее объявила курс на жесткую борьбу с организованной преступностью. За год, по официальным данным, были арестованы около 39 тысяч человек, изъято 20 тысяч единиц оружия и уничтожено более 1700 нарколабораторий.

Однако сразу после гибели Эль Менчо в ряде штатов начались волнения. В Халиско и других регионах были подожжены автомобили, перекрыты дороги, зафиксированы нападения на банки и объекты инфраструктуры. Жители Гвадалахары сообщали о закрытии магазинов и заправок, улицы опустели.

Эксперты отмечают, что картели располагают значительными ресурсами, современным вооружением и собственными вооруженными формированиями. По их словам, ликвидация лидеров нередко приводит лишь к временной дестабилизации и борьбе за влияние внутри преступных группировок.

Власти США рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в ряд мексиканских штатов. При этом в Вашингтоне уже заявили о рисках для безопасности, в том числе в связи с предстоящими международными мероприятиями.

Аналитики допускают, что дальнейшее развитие ситуации может повлиять на отношения Мексики и США, если обстановка продолжит ухудшаться.

