Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о новом кредите Украине. Свое мнение он опубликовал в соцсети X.
Филиппо назвал инициативу главы государства ошибочной. Он отреагировал на слова Макрона о поддержке кредита Украине на 90 миллиардов евро и обсуждении 20-го пакета санкций против России.
По мнению политика, такие решения не отвечают интересам французских граждан. Он также заявил, что Париж игнорирует позицию Будапешта.
Ранее Венгрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро. Будапешт объяснил это приостановкой транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. Венгерская сторона заявила, что не видит технических причин для остановки поставок.
С начала конфликта на Украине Евросоюз принял 19 пакетов ограничительных мер против России. В Кремле ранее заявляли, что считают санкции незаконными и отмечали их последствия для самих европейских стран.
