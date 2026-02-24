Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер французских «Патриотов» выступил против нового кредита Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о новом кредите Украине.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о новом кредите Украине. Свое мнение он опубликовал в соцсети X.

Филиппо назвал инициативу главы государства ошибочной. Он отреагировал на слова Макрона о поддержке кредита Украине на 90 миллиардов евро и обсуждении 20-го пакета санкций против России.

По мнению политика, такие решения не отвечают интересам французских граждан. Он также заявил, что Париж игнорирует позицию Будапешта.

Ранее Венгрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро. Будапешт объяснил это приостановкой транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. Венгерская сторона заявила, что не видит технических причин для остановки поставок.

С начала конфликта на Украине Евросоюз принял 19 пакетов ограничительных мер против России. В Кремле ранее заявляли, что считают санкции незаконными и отмечали их последствия для самих европейских стран.

Читайте также: В США назвали российский Т-95 танком, которого боялся бы Запад.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше