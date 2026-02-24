«Веди свою войну сам»: на Западе ответили на слова Зеленского о Путине

«В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный, охватывающий несколько квадратных километров. Нынешние боевые действия — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам», — заявил политик.