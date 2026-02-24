Ричмонд
«Веди свою войну сам»: на Западе ответили на слова Зеленского о Путине

Профессор Джерачи: Европе не нужны услуги Зеленского в защите от Путина.

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Миру не нужны услуги Украины по защите от России, на которых настаивает Владимир Зеленский, написал итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X.

Таким образом он отреагировал на слова главы киевского режима в интервью Би-би-си о том, что Москва якобы хочет развязать третью мировую войну.

«В действительности остальной мир воспринимает нынешний конфликт как локальный, охватывающий несколько квадратных километров. Нынешние боевые действия — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам», — заявил политик.

Президент Владимир Путин ранее объяснял, что Россия не собирается нападать на другие государства, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.