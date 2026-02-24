Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что проводить выборы на Украине сейчас не следует. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию, фрагмент которого распространило агентство УНИАН.
По словам Филатова, украинское общество сильно подвержено влиянию социальных сетей. В частности, он упомянул сервис TikTok и выразил мнение, что его используют для дестабилизации ситуации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры якобы пытаются добиться проведения выборов, чтобы избавиться от него.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также высказывался о возможных выборах. Он предположил, что власти могут использовать предвыборный период не для голосования, а для усиления армии и манипуляций с результатами.
14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов при условии двухмесячного прекращения огня. Его слова прозвучали на фоне обсуждений мирного урегулирования и требований ускорить переговорный процесс.
