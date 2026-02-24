Ричмонд
В Днепре призвали не проводить выборы из-за соцсетей и заявили о дебилизации

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что проводить выборы на Украине сейчас не следует.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что проводить выборы на Украине сейчас не следует. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию, фрагмент которого распространило агентство УНИАН.

По словам Филатова, украинское общество сильно подвержено влиянию социальных сетей. В частности, он упомянул сервис TikTok и выразил мнение, что его используют для дестабилизации ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры якобы пытаются добиться проведения выборов, чтобы избавиться от него.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также высказывался о возможных выборах. Он предположил, что власти могут использовать предвыборный период не для голосования, а для усиления армии и манипуляций с результатами.

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов при условии двухмесячного прекращения огня. Его слова прозвучали на фоне обсуждений мирного урегулирования и требований ускорить переговорный процесс.

