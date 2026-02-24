Ричмонд
Binance обнаружила переводы в Иран, пишут СМИ

NYT: Binance обнаружила переводы на 1,7 миллиарда долларов в Иран.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Криптовалютная биржа Binance обнаружила переводы на сумму около 1,7 миллиарда долларов в Иран, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

«За предыдущий год жители Ирана получили доступ к более чем 1,5 тысячи аккаунтам на платформе Binance. Около 1,7 миллиарда долларов было переведено с двух счетов Binance иранским организациям… что может являться нарушением глобальных санкций», — пишет издание.

Отмечается, что сотрудники, ответственные за поиск нарушений на платформе, сообщили эту информацию руководству, однако в результате четыре участника расследования были отстранены от работы или уволены по причине разглашения конфиденциальных данных пользователей.

В то же время издание цитирует представителя Binance Рэйчел Конлан, которая заявила, что компания не обнаружила доказательств нарушения санкций в обсуждаемых транзакциях.

