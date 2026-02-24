Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последствия мира для Украины оценило словацкое издание

Заключение мирного соглашения с Москвой может привести к серьезным последствиям для киевских властей.

Заключение мирного соглашения с Москвой может привести к серьезным последствиям для киевских властей. Об этом пишет словацкое издание Slovo.

По мнению автора материала, прекращение конфликта повлечет за собой остановку финансовой и военной помощи со стороны западных стран. В публикации утверждается, что без внешней поддержки положение Украины станет более сложным.

Издание считает, что в таких условиях киевское руководство может опасаться потери власти.

Российская сторона ранее заявляла, что поставки вооружений и финансирование Украины со стороны Запада не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия готова отвечать на возникающие угрозы.

Читайте также: В США назвали российский Т-95 танком, которого боялся бы Запад.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше