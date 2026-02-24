Заключение мирного соглашения с Москвой может привести к серьезным последствиям для киевских властей. Об этом пишет словацкое издание Slovo.
По мнению автора материала, прекращение конфликта повлечет за собой остановку финансовой и военной помощи со стороны западных стран. В публикации утверждается, что без внешней поддержки положение Украины станет более сложным.
Издание считает, что в таких условиях киевское руководство может опасаться потери власти.
Российская сторона ранее заявляла, что поставки вооружений и финансирование Украины со стороны Запада не меняют ситуацию и лишь затягивают конфликт. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия готова отвечать на возникающие угрозы.
