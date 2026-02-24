Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Южалин: следующие длинные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта

Трёхдневные выходные ждут россиян в следующем месяце. Они выпадут на 7, 8 и 9 марта. Об этом напомнил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Трёхдневные выходные ждут россиян в следующем месяце. Они выпадут на 7, 8 и 9 марта. Об этом напомнил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что выходной день с воскресенья, 8 марта, перенесут на следующий рабочий день — 9 марта.

«Благодаря этому сотрудники с пятидневной рабочей неделей получат возможность отдохнуть три дня подряд: с субботы, 7, по понедельник, 9 марта, включительно», — отметил юрист.

Ранее юрист Ольга Чирикова рассказала в беседе с RT, как рассчитать отпуск в марте. Она отметила, что для этого важно различать праздничный день и перенесённый выходной.