Юрист Южалин: следующие длинные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта

Трёхдневные выходные ждут россиян в следующем месяце. Они выпадут на 7, 8 и 9 марта. Об этом напомнил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что выходной день с воскресенья, 8 марта, перенесут на следующий рабочий день — 9 марта.
«Благодаря этому сотрудники с пятидневной рабочей неделей получат возможность отдохнуть три дня подряд: с субботы, 7, по понедельник, 9 марта, включительно», — отметил юрист.
Ранее юрист Ольга Чирикова рассказала в беседе с RT, как рассчитать отпуск в марте. Она отметила, что для этого важно различать праздничный день и перенесённый выходной.