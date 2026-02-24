Ричмонд
Киев признал отсутствие сил для возврата прежних границ

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что страна сейчас не может вернуться к границам 1991 года.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что страна сейчас не может вернуться к границам 1991 года. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.

По его словам, попытка добиться этого приведет к огромным потерям. Он отметил, что для таких действий у Украины недостаточно оружия, а многое зависит от поддержки партнеров. В нынешних условиях, подчеркнул Зеленский, это невозможно.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, число граждан, готовых согласиться на территориальные уступки ради завершения конфликта, выросло с 2022 года втрое и достигло 33 процентов к декабрю 2025 года.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявлял, что возвращение к границам 1991 года нереалистично. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что говорить о возврате даже к границам 2022 года не приходится.

После распада СССР границы Украины были определены по рубежам Украинской ССР. В 2014 году в Крыму и Севастополе прошли референдумы, по итогам которых было объявлено о вхождении регионов в состав России. Киев не признает эти решения.

Читайте также: В Днепре призвали не проводить выборы из-за соцсетей и заявили о дебилизации.

