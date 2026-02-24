В Госдуме разъяснили правила оформления ипотеки на двоих

Решение оформить ипотеку на двоих всегда должно быть взвешенным, особенно если доходы заёмщиков сильно отличаются, предупредил в беседе с RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«Совместное обращение в банк часто даёт положительный результат, потому что кредитная организация оценивает совокупный доход семьи. Это позволяет рассчитывать на большую сумму кредита и более выгодные условия. Однако если платежи и доли в квартире распределены неравномерно, например 70 на 30, такой подход должен быть закреплён не только в документах о праве собственности, но и в обязательствах перед банком», — посоветовал парламентарий.
По его мнению, идеальный вариант — заключить брачный договор или соглашение, где чётко прописано, кто и в каком размере вносит ежемесячные платежи и какую долю в недвижимости получает.
«Без такого документа даже при раздельном владении банк вправе требовать погашения кредита от обоих заёмщиков в полном объёме. Что касается отказа в выдаче кредита, то банк может принять отрицательное решение по целому ряду причин: недостаточный совокупный доход, плохая кредитная история одного из заёмщиков, нестабильная занятость или слишком маленький первоначальный взнос», — добавил Панеш.
Также, по его словам, на отказ влияет высокая долговая нагрузка, когда существующие обязательства заёмщиков превышают допустимые лимиты банка.
«Самая сложная ситуация возникает при разводе или расставании. Если ипотека оформлена в браке, квартира и долг по закону считаются совместно нажитым имуществом и делятся пополам, если иное не предусмотрено договором», — подчеркнул собеседник RT.
Бывшие супруги могут договориться, что жильё остаётся одному, а второй получает денежную компенсацию, но на такое соглашение обязательно требуется согласие банка, отметил депутат.
«Кредитная организация должна убедиться, что оставшийся заёмщик способен самостоятельно выплачивать долг», — пояснил парламентарий.
Если договориться не получается, вопрос решается в суде, при этом суд учитывает интересы несовершеннолетних детей и может отступить от принципа равенства долей в пользу родителя, с которым остаются дети, предупредил он.
«Вопрос выхода одного заёмщика из ипотеки также решается только через банк. Для этого оставшийся созаёмщик должен подтвердить доход, достаточный для самостоятельного обслуживания кредита. Банк может пойти навстречу, если заёмщик готов предоставить нового созаёмщика взамен выбывающего. На практике вывести из договора родственников или бывших супругов без их согласия и без разрешения банка крайне сложно. Если один из созаёмщиков перестал платить, вся ответственность ложится на второго», — добавил депутат.
Отмечается, что банк не делит долг пропорционально доходам или долям в квартире — он требует погашения от любого из заёмщиков.
«В такой ситуации можно попытаться договориться с банком о реструктуризации долга или об ипотечных каникулах, если сложности временные. В крайнем случае, если платежи становятся непосильными, можно просить банк разрешить продажу залоговой квартиры. Добровольная продажа с согласия банка позволяет погасить долг и сохранить оставшиеся средства, тогда как при принудительном взыскании квартира уходит с торгов по заниженной цене, а заёмщик может остаться должен банку даже после продажи жилья», — предостерёг Панеш.
Чтобы избежать этих рисков, изначально стоит подходить к оформлению ипотеки на двоих максимально ответственно, обсуждая все сценарии развития событий, заключил он.
