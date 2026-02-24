В Госдуме разъяснили правила оформления ипотеки на двоих

«Совместное обращение в банк часто даёт положительный результат, потому что кредитная организация оценивает совокупный доход семьи. Это позволяет рассчитывать на большую сумму кредита и более выгодные условия. Однако если платежи и доли в квартире распределены неравномерно, например 70 на 30, такой подход должен быть закреплён не только в документах о праве собственности, но и в обязательствах перед банком», — посоветовал парламентарий.