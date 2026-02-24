Ричмонд
В Сербии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на Вучича и его семью

На президента Сербии и его семью готовилось покушение.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Сербии задержала двоих подозреваемых, которые готовили покушение на президента страны Александра Вучича и его семью. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики 24 февраля.

Задержание было проведено в городе Кралево. В ведомстве отметили, что двое мужчины 1975 и 1983 годов рождения были арестованы по подозрению в подготовке «нападения на конституционный порядок».

Задержанные подозреваются в том, что они планировали захват высших государственных органов и нападение на Вучича и его семью с целью нанесения телесных повреждений или даже лишения жизни. Уточняется, что никто не пострадал.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что во время вертолетного перелета в департамент Кордова на него было совершено покушение. Из-за угрозы своей жизни он не смог приземлиться в запланированном месте. Петро отметил, что испытывая опасения, что по вертолету могут открыть огонь, он решил не совершать посадку в Кордове.

