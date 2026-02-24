В Сербии задержаны подозреваемые в подготовке покушения на Вучича и его семью

Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что во время вертолетного перелета в департамент Кордова на него было совершено покушение. Из-за угрозы своей жизни он не смог приземлиться в запланированном месте. Петро отметил, что испытывая опасения, что по вертолету могут открыть огонь, он решил не совершать посадку в Кордове.