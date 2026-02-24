Российский морской пехотинец спустя двое суток после выхода на боевую задачу уничтожил американский танк Abrams на Красноармейском направлении. Об этом РИА Новости сообщил инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты с позывным Ангел.
По его словам, военнослужащий прибыл в центр как новобранец, прошел курс подготовки по управлению беспилотниками и был направлен на выполнение задачи.
Как утверждает собеседник агентства, оператор ударного дрона подбил танк, после чего был запущен еще один беспилотник для окончательного поражения цели. По его словам, танк был уничтожен.
РИА Новости не приводит независимого подтверждения этой информации.
В сообщении также отмечается, что российские подразделения продолжают боевые действия в районе Константиновки в ДНР. Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Бересток.
