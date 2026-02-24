В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

БЕЛГРАД, 24 фев — РИА Новости. Полиция Сербии задержала в городе Кралево двух мужчин, которые, по версии правоохранителей, планировали насильственную смену власти путем покушения на президента Александра Вучича и его семью, сообщила пресс-служба МВД республики в ночь на вторник.
Полиция провела задержание совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации (контрразведка) в городе Кралево в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанные мужчины 1975 и 1983 годов рождения подозреваются в подготовке «нападения на конституционный порядок».
«Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путем нанесения телесных повреждений», — говорится в сообщении.
Об обнаружении оружия, транспортных средств и оборудования у подозреваемых не сообщается, они задержаны на 48 часов, дело передано высшей прокуратуре в Кралево.
В прошедшие годы неоднократно сообщалось о возможной подготовке покушения и об угрозах Вучичу, сам он рассказывал о тысячах подобных заявлений в интернете. За время правления его Сербской прогрессивной партии с 2012 года до настоящего времени не было ни одного завершенного судебного разбирательства по подготовке вооруженного нападения на президента Сербии с конкретными обвиняемыми.