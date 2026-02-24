В России заявили о предложениях наемников ВСУ сдать позиции

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, якобы предлагают за деньги передать координаты украинских позиций. Об этом ТАСС сообщил представитель российских силовых структур.
По его словам, некоторые из них готовы за криптовалюту сообщить расположение подразделений, в том числе свои собственные позиции после их оставления. Он утверждает, что такие случаи уже фиксировались.
Также, как заявил собеседник агентства, иностранцы иногда обращаются к российской стороне с просьбой помочь им вернуться на родину. По его словам, они просят юридическую поддержку или содействие в связи с дипломатическими представительствами.
Представитель силовых структур отметил, что таких обращений меньше, чем от граждан Украины, однако их число исчисляется десятками.
Ранее Минобороны России сообщало о присутствии иностранных наемников в составе ВСУ. Независимого подтверждения озвученных заявлений не приводится.
