Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Кейн заявил о нехватке оружия в США для удара по Ирану по двум причинам

США могут столкнуться с серьезными трудностями в случае военной операции против Ирана.

США могут столкнуться с серьезными трудностями в случае военной операции против Ирана. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

По данным издания, на закрытой встрече с президентом Дональдом Трампом и представителями администрации Кейн заявил, что запасы вооружений существенно сокращены из-за поддержки Израиля и Украины. Это, по его оценке, осложнит проведение крупной операции.

Кроме того, генерал указал на возможную нехватку поддержки со стороны союзников. Ранее портал Axios сообщал, что Кейн считает силовой сценарий рискованным и способным привести к затяжному конфликту с потерями среди американских военных.

В январе 2026 года в Белом доме заявляли, что рассматривают вариант применения силы против Ирана, если переговоры не приведут к результату. Вашингтон настаивает на полном отказе Тегерана от ядерного оружия. Иранские власти, в свою очередь, заявляют, что не намерены создавать атомную бомбу.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе. Стороны сообщили о частичном прогрессе, однако детали возможных договоренностей пока не раскрываются.

Читайте также: Танк Abrams подбил российский новобранец на Красноармейском направлении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше