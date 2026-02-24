Генерал Кейн заявил о нехватке оружия в США для удара по Ирану по двум причинам

В январе 2026 года в Белом доме заявляли, что рассматривают вариант применения силы против Ирана, если переговоры не приведут к результату. Вашингтон настаивает на полном отказе Тегерана от ядерного оружия. Иранские власти, в свою очередь, заявляют, что не намерены создавать атомную бомбу.