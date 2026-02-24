Генерал Кейн заявил о нехватке оружия в США для удара по Ирану по двум причинам

По данным издания, на закрытой встрече с президентом Дональдом Трампом и представителями администрации Кейн заявил, что запасы вооружений существенно сокращены из-за поддержки Израиля и Украины. Это, по его оценке, осложнит проведение крупной операции.
Кроме того, генерал указал на возможную нехватку поддержки со стороны союзников. Ранее портал Axios сообщал, что Кейн считает силовой сценарий рискованным и способным привести к затяжному конфликту с потерями среди американских военных.
В январе 2026 года в Белом доме заявляли, что рассматривают вариант применения силы против Ирана, если переговоры не приведут к результату. Вашингтон настаивает на полном отказе Тегерана от ядерного оружия. Иранские власти, в свою очередь, заявляют, что не намерены создавать атомную бомбу.
17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе. Стороны сообщили о частичном прогрессе, однако детали возможных договоренностей пока не раскрываются.
Читайте также: Танк Abrams подбил российский новобранец на Красноармейском направлении.