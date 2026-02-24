В Сербии полиция задержала двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Сотрудники полиции Сербии задержали двух мужчин, которые подозреваются в подготовке покушения на президента республики Александра Вучича и членов его семьи.
Как сообщили в пресс-службе МВД Сербии, подозреваемых задержали в городе Кралево, расположенном в центральной части республики.
«Подозреваемые будут задержаны на срок до 48 часов…» — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в США ликвидировали мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию президента страны Дональда Трампа.
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.Читать дальше