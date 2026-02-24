Британия сообщила о создании штаба для многонациональных сил на Украине

В нём также уточняется, что подготовка к развёртыванию британских войск поддерживается финансированием в размере 200 миллионов фунтов (около 270 миллионов долларов), выделенным правительством. Ранее в январе Минобороны Великобритании сообщало об этих средствах как о подготовке к возможному размещению войск на Украине.