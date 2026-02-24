Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратовской области объявили режим угрозы атаки БПЛА

В Саратовской области объявили режим угрозы атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Режим угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«От министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА… Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше