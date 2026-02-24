«Масштабная война». На Западе раскрыли, к чему приведет поражение Украины

«Как мне кажется, американцы действительно хотят положить конец конфликту на Украине, а европейцы — нет. Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в этот клуб», — отметил он.