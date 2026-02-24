В США вывезли десятки членов мексиканских картелей

Мексиканские власти за последний год тайно передали США около 100 подозреваемых в связях с наркокартелями. Об этом сообщает газета New York Post.
По данным издания, с февраля 2025 года мексиканские военные тремя группами переправили в США 92 человека, находившихся в розыске. Их передали для судебных разбирательств.
Как утверждает газета, активизация сотрудничества произошла после того, как президент США Дональд Трамп объявил ряд картелей иностранными террористическими организациями и усилил давление на Мехико.
Среди переданных лиц, по информации издания, оказался брат лидера картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо.
22 февраля Минобороны Мексики сообщило о проведении операции против самого Эль Менчо. По официальным данным, он скончался от ран во время транспортировки в Мехико. После этого в ряде городов страны начались беспорядки — были подожжены автомобили, перекрыты дороги и зафиксированы нападения на силовиков.
