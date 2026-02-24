В США вывезли десятки членов мексиканских картелей

22 февраля Минобороны Мексики сообщило о проведении операции против самого Эль Менчо. По официальным данным, он скончался от ран во время транспортировки в Мехико. После этого в ряде городов страны начались беспорядки — были подожжены автомобили, перекрыты дороги и зафиксированы нападения на силовиков.