В США вывезли десятки членов мексиканских картелей

Мексиканские власти за последний год тайно передали США около 100 подозреваемых в связях с наркокартелями.

Мексиканские власти за последний год тайно передали США около 100 подозреваемых в связях с наркокартелями. Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, с февраля 2025 года мексиканские военные тремя группами переправили в США 92 человека, находившихся в розыске. Их передали для судебных разбирательств.

Как утверждает газета, активизация сотрудничества произошла после того, как президент США Дональд Трамп объявил ряд картелей иностранными террористическими организациями и усилил давление на Мехико.

Среди переданных лиц, по информации издания, оказался брат лидера картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо.

22 февраля Минобороны Мексики сообщило о проведении операции против самого Эль Менчо. По официальным данным, он скончался от ран во время транспортировки в Мехико. После этого в ряде городов страны начались беспорядки — были подожжены автомобили, перекрыты дороги и зафиксированы нападения на силовиков.

Читайте также: Убийство главаря картеля обернулось хаосом в Мексике.

