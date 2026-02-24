Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что 30 миллиардов евро из кредита ЕС для Украины могут быть разворованы Зеленским и его окружением. Она подчеркнула, что в Киеве необходимо сначала искоренить воровство. Дипломат добавила, что поступление новых средств Украина не поможет избежать бюджетного дефицита.