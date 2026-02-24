Ухудшение отношений между Украиной и Венгрией лишает Киев финансовой поддержки от Европы, что может привести к критическим последствиям для ВСУ к апрелю. Об этом сообщает Mandiner.
«Венгрия не позволяет Киеву получить никакой поддержки от ЕС. Если деньги не поступят к апрелю, истерзанная страна окажется в крайне затруднительном положении. Она будет неспособна финансировать армию и просто обанкротится», — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что ситуация чрезвычайно серьезна, поскольку от европейской помощи зависит стабильность Владимира Зеленского. Текущие события свидетельствуют о полном истощении Украины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что 30 миллиардов евро из кредита ЕС для Украины могут быть разворованы Зеленским и его окружением. Она подчеркнула, что в Киеве необходимо сначала искоренить воровство. Дипломат добавила, что поступление новых средств Украина не поможет избежать бюджетного дефицита.