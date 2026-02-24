Ричмонд
Sky: экс-посла Британии в США Мандельсона освободили из-под стражи под залог

Правоохранительные органы не могут предоставить дополнительную информацию, чтобы не нанести ущерб ходу расследования, отметил телеканал.

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон вышел из-под стражи под залог на фоне расследования о злоупотреблении должностными полномочиями из-за возможной передачи конфиденциальных правительственных сведений скандальному финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В то же время полиция Лондона фактически подтвердила информацию об освобождении подходящего под описание Мандельсона человека: «72-летний мужчина, арестованный по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, был отпущен под залог до завершения дальнейшего расследования. Он был задержан по месту жительства в Камдене (лондонский район — прим. ТАСС) в понедельник, 23 февраля, и доставлен на допрос в один из полицейских участков Лондона», — говорится в заявлении столичной полиции.

Отмечается, что правоохранительные органы не могут предоставить дополнительную информацию, чтобы не нанести ущерб ходу расследования.

Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. Он лишился этой должности в сентябре прошлого года после того, как вскрылись новые подробности его общения с Эпштейном. Мандельсон долгое время считался одним из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии. По данным британских СМИ, изучивших досье Эпштейна, Мандельсон в 2009 году поделился с ним конфиденциальными сведениями о налоговой реформе правительства Лейбористской партии, а также рассказал ему о готовящейся программе помощи Евросоюза странам Южной Европы, которые сильнее других пострадали от мирового финансового кризиса. 6 февраля 2026 года сотрудники полиции провели обыски в двух домах Мандельсона.

