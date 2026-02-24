Россиян предупредили, что ждёт с 1 марта пользователей цифровых сервисов

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, который призван решить одну из самых проблемных ситуаций для пользователей цифровых сервисов: несанкционированные списания по картам, уже удалённым из аккаунта.
Об этом сообщила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.
«Теперь продавцы подписок не смогут использовать банковские реквизиты, если пользователь отказался их сохранять или отвязал карту. Это означает, что если человек отказался от подписки и удалил платёжный метод, то сервис обязан немедленно прекратить любые автоматические списания, даже если ранее карта была привязана к аккаунту», — объяснила она.
Отмечается, что изменения внесены в закон «О защите прав потребителей».
«В нём впервые указано, что отказ от использования банковских реквизитов можно оформить в электронной форме, не прибегая к бумажным заявлениям или звонкам в службу поддержки. Это особенно важно, поскольку большинство подписок сейчас оформляются онлайн, и пользователи смогут также онлайн отказаться от них», — предупредила специалист.
Теперь любое автоматическое списание должно сопровождаться подтверждением, а не осуществляться «по инерции», добавила она.
При этом эксперт подчеркнула, что пользователь по-прежнему должен контролировать, где именно оформлена подписка.
«Если она оформлена через App Store или Google Play, отписка в приложении не сработает — необходимо отменить её в аккаунте магазина. Таким образом, закон защищает от списаний по удалённым реквизитам, но не избавляет пользователя от необходимости контролировать свои активные подписки. Нововведение устраняет одну из самых проблемных лазеек для автоматических списаний, но оставляет часть ответственности за действия на пользователе», — добавила Чирикова.
По её словам, если пользователь хочет отписаться от подписки наверняка, то необходимо отвязать карту от аккаунта, удалить сохранённые реквизиты и убедиться, что подписка отключена в настройках сервиса или магазина приложений.
«Любые попытки списания после этого будут нарушением закона, и денежные средства можно будет вернуть», — заключила собеседница RT.
