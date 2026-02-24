Россиян предупредили, что ждёт с 1 марта пользователей цифровых сервисов

«Если она оформлена через App Store или Google Play, отписка в приложении не сработает — необходимо отменить её в аккаунте магазина. Таким образом, закон защищает от списаний по удалённым реквизитам, но не избавляет пользователя от необходимости контролировать свои активные подписки. Нововведение устраняет одну из самых проблемных лазеек для автоматических списаний, но оставляет часть ответственности за действия на пользователе», — добавила Чирикова.