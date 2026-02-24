За минувшую неделю ВСУ были атакованы как минимум пять школ и учебных заведений на территории России. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, беспилотники ударили по двум школам в Энергодаре и Васильевке в Запорожской области. В Белгородской области повреждена школа в селе Мешковое. В ЛНР пострадал учебный комплекс в селе Власовка. Также дрон атаковал школу в Брянской области.
23 февраля сообщалось об ударе по школе в селе Новая Погощь Брянской области. Здание повреждено, пострадавших нет.
Мирошник назвал эти атаки провокациями. По его мнению, они направлены на то, чтобы повлиять на общественное мнение и осложнить переговоры в Женеве. Он заявил, что Киев якобы не хочет соблюдать договоренности. Также дипломат подчеркнул, что Россия, по его словам, наносит удары по военным целям, а не по мирным жителям.
