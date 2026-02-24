В России заявили о новых атаках украинских дронов на школы

Мирошник назвал эти атаки провокациями. По его мнению, они направлены на то, чтобы повлиять на общественное мнение и осложнить переговоры в Женеве. Он заявил, что Киев якобы не хочет соблюдать договоренности. Также дипломат подчеркнул, что Россия, по его словам, наносит удары по военным целям, а не по мирным жителям.