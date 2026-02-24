В США назвали российский танк Т-95, который так и не был выпущен, «монстром»

Автор также напомнил, что Т-14 «Армата» представили в 2015 году как самый технологичный основной боевой танк. Он получил 125-мм пушку, необитаемую башню и систему активной защиты «Афганит». При этом Балестриери указал, что серийное производство ограничено, а машину не применяли в конфликте на Украине.