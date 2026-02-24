Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников в двух районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили украинские БПЛА в Каменском и Неклиновском районах.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
«Беспилотная опасность сохраняется», — добавил Слюсарь.
Ранее стало известно об уничтожении трёх воздушных целей над морем в районе Северной стороны Севастополя.
