Захарова высказалась о претензиях Зеленского на обладание ядерным оружием

«Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом», — сообщила представитель МИД.
По ее словам, заявления Зеленского о ядерном оружии разрушили три основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.
Ранее Захарова заявила, что СВО началась своевременно и обоснованно. При этом она указала, что на Украине стали рядовыми явлениями репрессии в отношении верующих, насаждение дискриминационных законов, а также восхваление «преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев».