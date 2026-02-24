Ранее Мария Захарова заявила, что Россия серьёзно восприняла заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о возможном обладании ядерным оружием. Дипломат напомнила, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась содействовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Донбассе. К 2022 году число жертв конфликта среди населения региона превысило 13,5 тысяч человек.