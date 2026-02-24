Ричмонд
Сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон повысили в должности в Трудовой партии Кореи

Сестра лидера КНДР возглавила один из отделов Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Источник: Аргументы и факты

Сестра высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, стала заведующей одного из отделов Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), сообщило агентство ЦТАК.

Уточняется, что соответствующее решение было принято по итогам первого пленарного заседания ЦК девятого партийного созыва.

«Заведующие отделами ЦК партии: Ким Чэ Рён, Ли Иль Хван, Чон Гён Тхэк… Ким Ё Чжон», — указано в перечне назначений, который приводят журналисты.

Всего в новом обнародованном списке представлены 17 глав отделов. Ранее Ким Ё Чжон занимала должность заместителя руководителя отдела в ЦК ТПК.

Напомним, в сентябре сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Ким Ё Чжон часто сопровождает высшего руководителя КНДР в его зарубежных поездках.

В 2020 году японское издание Asahi утверждало, что сестра Ким Чен Ына практически находится в положении «человека номер два» в высших эшелонах власти Корейской Народно-Демократической Республики.

