Захарова заявила, что заявления Зеленского об обладании ЯО обеспокоили Россию

Заявления Владимира Зеленского об обладании Украиной ядерным оружием вызвали серьёзную обеспокоенность у Москвы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В опубликованном на сайте ведомства комментарии дипломата отмечается, что заявления Зеленского создавали реальные риски для России и стратегической стабильности в целом.

«…Были разрушены три главные основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, обеспечившие её международное признание в начале 1990-х годов», — говорится в публикации.

Кроме того, Захарова назвала устранение первопричин конфликта условием для установления прочного мира на Украине.

