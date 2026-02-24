Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», защищают правду, историю и здравый смысл. По её словам, та часть граждан Украины, которая не только говорит на русском языке, но и знает основные вехи истории Незалежной, России и их совместного прошлого, в первую очередь защищает здравый смысл.